Чемпіонат Білорусі можуть призупинити у будь-який момент

В Європі можуть призупинити останній граючий чемпіонат

Чемпіонат Білорусі може бути припинений у будь-який момент у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив генеральний секретар Білоруської федерації футболу (БФФ) Сергій Жардецький.

"Ми щодня спілкуємося з Мінспорту та Міністерством охорони здоров'я. Вони оперативно дають інформацію. Керівництво федерації зустрічається з керівництвом Мінспорту. Ми тримаємо ситуацію на контролі. Можемо зупинити чемпіонат в будь-який момент, якщо для цього буде достатньо підстав, або якісь серйозні ризики", - розповів Жардецький.

За словами чиновника, юнацькі та молодіжну першості в країні були припинені з тієї причини, що Мінспорту видало рекомендації не проводити змагання з молоддю до 18 років. До того ж більше побоювань було з боку батьків, вони не відпускали своїх дітей.

Нагадаємо, у чемпіонаті Білорусі різко зменшилась відвідуваність.