ФІФА не буде відновлювати розслідування щодо Росії після звинувачень Мін'юсту США

Розслідування не буде відновлено

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не планує відновлювати розслідування щодо Катару і Росії після нових заяв про хабарництво, опублікованих Міністерством юстиції США.

Про це повідомляє журналіст Роб Харріс.

Раніше американське відомство у великому акті висунуло численні звинувачення в корупції в ФІФА. Зокрема, повідомлялося, що Росія і Катар при голосуванні за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 і 2022 роках відповідно підкупили чиновників з організації.

Переможцем минулого світової першості, яке пройшло в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року, стала національна команда Франції, яка обіграла у фіналі збірну Хорватії з рахунком 4:2.