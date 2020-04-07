 Селюк - російському футболісту: Такі як ти у мене наввипередки за пивом бігають | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 17:54 740
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 19:43 17936
Стаховський - про Олімпіаду-2012: У нас половина чиновників були одягнені з голочки, а я ходив у майках на два розміри більше
Сьогодні 16:24 492 1
Баварія продовжила контракт з Мюллєром
Сьогодні 12:45 321
Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу
Сьогодні 10:33 3946
Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном
Вчора 23:09 504
Українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії
Вчора 22:25 805
ФІФА безстроково подовжить футбольний сезон - ЗМІ
Вчора 14:14 1229
Андронов: Проблеми Динамо пов'язані зі стилем управління Суркісом, який застарів
Вчора 14:11 1198
Шахтар очікує допомогу від ФІФА
Вчора 12:44 2861 3
Блоги
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв
Про коронавірус, кіберспорт та виступи за Динамо - Олександр Караваєв Valeriy Ruchka
05.04.2020 15:51 414
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
05.04.2020 13:15 1753 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
05.04.2020 11:56 342
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1057
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 774 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:55 Футбол Реал відмовився повертати Роналду 304
19:43 Блог Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 17936
19:40 Футбол Чемпіонат Білорусі можуть призупинити у будь-який момент 216
19:25 Біатлон Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований? 230
19:10 Футбол ФІФА не буде відновлювати розслідування щодо Росії після звинувачень Мін'юсту США 326
18:54 Хокей Колишній захисник збірної Швейцарії помер від коронавірусу 635
18:43 Фехтування Харлан: Моя ціль на Олімпійські ігри змінилась 540
18:40 Футбол Дружина гравця Олександрії: Хотілося б бачити чоловіка як мінімум у Барселоні 590 1
18:25 Теніс Стаховський: Мені батько пропонував таблетки, але я ніколи не брав 450
18:10 Бокс Ломаченко: Хейні знає, що я готовий битися з ним 725
17:55 Футбол Зі збірної Англії вигнали порушника карантину та клієнта повій 857
17:54 Футбол Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу 740
17:40 Теніс Стаховський: У нас є президент, який ні на що не впливає 885 1
17:36 Фехтування Харлан: Мотивації ще вистачає, не жаліюся 447
17:26 Футбол Селюк - російському футболісту: Такі як ти у мене наввипередки за пивом бігають 957
17:10 Блог Усик взяв участь в онлайн-уроці для школярів 282 1
17:10 Бокс Ломаченко хоче битися з Мейвезером 744
16:55 Футбол Колишній футболіст Динамо виграв у Суркіса в картах кілька тисяч доларів 900
16:40 Футбол Ібрагімович готовий розглянути пропозиції інших італійських клубів 712
16:24 Теніс Стаховський - про Олімпіаду-2012: У нас половина чиновників були одягнені з голочки, а я ходив у майках на два розміри більше 492 1
16:08 Футбол Французькому Марселю порекомендували голкіпера збірної України 1273
15:46 Бокс Кличко: Спортсмени можуть втратити здоров'я або навіть життя 928
15:26 Блог Усик показав своє тренування. Сила удавів вражає 870
15:13 Футбол Рибалка: Не хочу повертатися в Динамо 904
15:00 Фехтування Ольга Харлан: Золото Пекіну - це пік щастя 885

Селюк - російському футболісту: Такі як ти у мене наввипередки за пивом бігають

Сьогодні 17:26 957 0
Відомий агент обмінявся випадами зі Смоловим
Селюк - російському футболісту: Такі як ти у мене наввипередки за пивом бігають
#Селюк, #Смолов

Джерело - Чемпіон.

Відомий футбольний агент Дмитро Селюк посварився з 30-річним нападником московського Локомотива Федором Смоловим, який виступає за іспанську Сельту на правах оренди.

Про це заявив сам агент.

"Я не сумніваюся, що Федя лукавить, виправдовуючи свій приїзд. Яка нормальна людина поїде в Москву, щоб 14 днів сидіти в карантині? При цьому Федя говорить, що в будь-який момент вилетить назад. Але треба розуміти, що після повернення до Іспанії він знову повинен буде відсидіти два тижні в карантині. Разом - 28 днів. Хто оплачує його карантин: Локомотив чи Сельта? Адже Федя отримує близько 250 тисяч доларів на місяць.

Який сенс йому летіти з Віго в Москву, щоб сидіти одному в Росії? Мабуть, він збирається порушувати карантин...

А взагалі, я вважаю, що Феді було б краще розповісти реальну версію цієї історії. Версія про те, що він повернувся в Росію, так як просто захотів приїхати до сім'ї, хоча повинен 14 днів сидіти один, звучить дивно. Швидше за все, Сельта відмовилася від його послуг", - заявив на це Селюк.

"Чувак ти серйозно міркуєш про те, хто лукавить? По-моєму, на цьому фото очевидно, від кого відмовилися", - написав Смолов.

"Для тебе я не чувак, а Дмитро Дмитрович. Такі як ти у мене наввипередки бігають за пивом. А твій гумор такий же кривенький, як і твоя гра, в чому переконалися вже всі", - відповів Селюк.

Раніше, Селюк розкритикував флешмоб з набиванням туалетного паперу є ідіотським.

Коментарі ()