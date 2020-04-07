Селюк - російському футболісту: Такі як ти у мене наввипередки за пивом бігають

Відомий футбольний агент Дмитро Селюк посварився з 30-річним нападником московського Локомотива Федором Смоловим, який виступає за іспанську Сельту на правах оренди.

Про це заявив сам агент.

"Я не сумніваюся, що Федя лукавить, виправдовуючи свій приїзд. Яка нормальна людина поїде в Москву, щоб 14 днів сидіти в карантині? При цьому Федя говорить, що в будь-який момент вилетить назад. Але треба розуміти, що після повернення до Іспанії він знову повинен буде відсидіти два тижні в карантині. Разом - 28 днів. Хто оплачує його карантин: Локомотив чи Сельта? Адже Федя отримує близько 250 тисяч доларів на місяць.

Який сенс йому летіти з Віго в Москву, щоб сидіти одному в Росії? Мабуть, він збирається порушувати карантин...

А взагалі, я вважаю, що Феді було б краще розповісти реальну версію цієї історії. Версія про те, що він повернувся в Росію, так як просто захотів приїхати до сім'ї, хоча повинен 14 днів сидіти один, звучить дивно. Швидше за все, Сельта відмовилася від його послуг", - заявив на це Селюк.

"Чувак ти серйозно міркуєш про те, хто лукавить? По-моєму, на цьому фото очевидно, від кого відмовилися", - написав Смолов.

"Для тебе я не чувак, а Дмитро Дмитрович. Такі як ти у мене наввипередки бігають за пивом. А твій гумор такий же кривенький, як і твоя гра, в чому переконалися вже всі", - відповів Селюк.