Зі збірної Англії вигнали порушника карантину та клієнта повій

Вокер отримає покарання від Саутгейта

Джерело - Главком.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт засмучений поведінкою гравця Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Про це повідомляє Daily Star.

Він більше ніколи не збирається викликати його в національну команду. На рахунку захисника 48 матчів й він є одним з основних виконавців команди.

Манчестер Сіті також покарає Вокера штрафом в 283 тисяч євро. В місяць футболіст отримує майже 500 тисяч євро. Це майже 15 млн гривень.

Нагадаємо, гравець опублікував в соцмережах заклик не порушувати карантин у дні пандемії коронавірусу, а вже за кілька годин викликав у будинок двох повій. Пізніше він приніс публічні вибачення за негідну поведінку, але у його щирість на повірили.

Зазначимо, що технічно Вокер не порушував умов карантину, адже лишався вдома, але спокусив дівчат-студенток своїми грошима - й змусив їх вийти з самоізоляції.