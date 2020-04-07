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Зі збірної Англії вигнали порушника карантину та клієнта повій

Сьогодні 17:55 857 0
Вокер отримає покарання від Саутгейта
Зі збірної Англії вигнали порушника карантину та клієнта повій
#Вокер, #МанСіті

Джерело - Главком.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт засмучений поведінкою гравця Манчестер Сіті Кайла Вокера.

Про це повідомляє Daily Star.

Він більше ніколи не збирається викликати його в національну команду. На рахунку захисника 48 матчів й він є одним з основних виконавців команди.

Манчестер Сіті також покарає Вокера штрафом в 283 тисяч євро. В місяць футболіст отримує майже 500 тисяч євро. Це майже 15 млн гривень.

Нагадаємо, гравець опублікував в соцмережах заклик не порушувати карантин у дні пандемії коронавірусу, а вже за кілька годин викликав у будинок двох повій. Пізніше він приніс публічні вибачення за негідну поведінку, але у його щирість на повірили.

Зазначимо, що технічно Вокер не порушував умов карантину, адже лишався вдома, але спокусив дівчат-студенток своїми грошима - й змусив їх вийти з самоізоляції.

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