Росія провела найкращий чемпіонат світу в історії, - Пєсков прокоментував скандал з підкупом чиновників FIFA

Джерело - xsport.ua.
В Кремлі спростували інформацію, що Росія дала хабар в розмірі 5 мільйонів доларів колишньому віцепрезиденту FIFA за те, щоб отримати право приймати ЧС-2018.
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Про це сказав Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
"Ми читали в ЗМІ і не розуміємо, про що може йти мова. Росія отримала право на проведення чемпіонату світу абсолютно законно, а не за хабарі. Росія провела найкращий чемпіонат світу в історії ",- сказав Пєсков.