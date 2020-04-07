Росія провела найкращий чемпіонат світу в історії, - Пєсков прокоментував скандал з підкупом чиновників FIFA

В Кремлі спростували інформацію, що Росія дала хабар в розмірі 5 мільйонів доларів колишньому віцепрезиденту FIFA за те, щоб отримати право приймати ЧС-2018.

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Про це сказав Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.