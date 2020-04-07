Ребров: Мені подобалися тренування Сабо, але йому не вистачало авторитету

Збірній України багато дало повернення в Динамо Валерія Лобановського.

Про це розповів колишній форвард Динамо та збірної України Сергій Ребров.

"Ми грали в два нападники, і ця тактика добре підходила для наших швидких контратак. Але потрібно було багато працювати на оборону – всій команді. Я і Андрій Шевченко не були винятком.

Думаю, у нас це було закладено з дитинства – грати на колектив. Ось, є нападники, які люблять тільки забивати. І все. Я теж любив – не сперечаюся. Але мені приносило величезне задоволення і те, як я відбирав м'яч, віддавав результативну передачу. У нас були такі вимоги, і той, хто їх не виконував, просто сідав на лавку. Я своїм футболістам зараз говорю те ж саме.

Вважаю, що збірній України тоді багато дало повернення в Динамо Валерія Лобановського. Не можу сказати, що у Йожефа Сабо були якісь інші вимоги – мені завжди подобалося працювати під його керівництвом, навіть коли не грав. Можливо, йому часом не вистачало того авторитету, який був у Лобановського, але наш футбол у збірній був багато в чому схожий", – сказав Ребров.