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Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український

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Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український
#Кравець, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець київського Динамо Артем Кравець не хоче говорити про відносини Росії і України.

Про це розповів сам футболіст.

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"Російський чемпіонат сильніший за український, адже у них немає проблем з війною в країні. До війни це було прямо пропорційно. Говорити про політику – ходити по тонкій кризі. Ти в будь-якому випадку скажеш те, що комусь не сподобається.

А це така тонка ситуація у відносинах двох народів, які були братніми. Складно висловлюватися... Краще не висловлюватись, щоб не образити когось. Адже скільки людей, стільки думок.

Не готовий дати інтерв'ю про відносини між Україною та Росією, бо не розбираюся, не лізу туди. Розумію, що в цій ситуації нічого не можу зробити, не можу вплинути. Дуже хотів би, щоб це все закінчилося якомога швидше і перестали помирати люди. Вважаю, що дізнаватися це зі ЗМІ, зі слів когось і потім висловлювати свої думки, неправильно", – сказав Кравець

До слова, у нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини Кравець провів 11 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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