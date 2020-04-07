Нападник Евертона подарував 500 продуктових корзин рідному місту

Джерело - Чемпіон.

Нападник ліверпульського Евертона Рішарлісон закупив півтисячі продуктових корзин для бідних Нова-Венесії (штат Еспіріту-Санту).

Про це повідомляє Globo Esporte.

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Злиденні родини отримали від Рішарлісона набори, до яких потрапили рис, бобові, олія та засоби особистої гігієни. Доставкою продуктів до помешкань нужденних займалась сім'я лідера Евертона та місцева влада. Рішарлісон уже не вперше відзначився благодійністю. Раніше він пожертвував майже 6,5 тонн їжі для бідних Нова-Венесії, становище яких погіршилось в умовах пандемії коронавірусу.

До слова. в нинішньому сезоні Рішарлісон провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.