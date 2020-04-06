Клуб УПЛ може порушити карантин і організувати тренувальні збори після Великодня

Ковалівці можуть зібратися на базі після Великодня

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос першим з українських команд може відновити колективні тренування.

Про це заявляє журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас.

"У Колоса є ідея після Великодня заїхати командою в Ковалівку на колективний карантин і на власній базі провести двотижневі збори. Але обов’язкова умова від власника клубу - усім до одного здати тест на коронавірус. Аби не занести у царське село ніякої гидоти", - написав Бурбас.

У Колоса є ідея після Великодня заїхати командою в Ковалівку на колективний карантин і на власній базі провести двотижневі збори. Але обов’язкова умова від власника клубу - усім до одного здати тест на коронавірус. Аби не занести у царське село ніякої гидоти. — Igor Burbas (@iburbas) April 6, 2020

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжений до 24 квітня.

Раніше, Колос закупив 10 апаратів для штучної вентиляції легенів для лікарень Київщини.