Клуб УПЛ може порушити карантин і організувати тренувальні збори після Великодня

Джерело - Чемпіон.
Ковалівський Колос першим з українських команд може відновити колективні тренування.
Про це заявляє журналіст ТК Футбол Ігор Бурбас.
"У Колоса є ідея після Великодня заїхати командою в Ковалівку на колективний карантин і на власній базі провести двотижневі збори. Але обов’язкова умова від власника клубу - усім до одного здати тест на коронавірус. Аби не занести у царське село ніякої гидоти", - написав Бурбас.
У Колоса є ідея після Великодня заїхати командою в Ковалівку на колективний карантин і на власній базі провести двотижневі збори. Але обов’язкова умова від власника клубу - усім до одного здати тест на коронавірус. Аби не занести у царське село ніякої гидоти.— Igor Burbas (@iburbas) April 6, 2020
Нагадаємо, що карантин в Україні продовжений до 24 квітня.
Раніше, Колос закупив 10 апаратів для штучної вентиляції легенів для лікарень Київщини.