 Заховайло: Деякі рішення Суркіса були невдалими | Футбол | Champion.com.ua
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Заховайло: Деякі рішення Суркіса були невдалими

Вчора 22:40 636 0
Футбольний менеджер - про президента Динамо
Заховайло: Деякі рішення Суркіса були невдалими
#Заховайло, #Суркіс

Джерело - Динамоманія.

Деякі рішення Суркіса були невдалими, але це не означає, що ми повинні поливати брудом головного інвестора.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Було б некоректно займатися критикою головного інвестора. Деякі рішення були невдалі з його боку. Але це не означає, що ми повинні його поливати брудом. Система поки не працює. Те, що двадцять років тому приносило результат ... На жаль настали інші часи", - зазначив Заховайло.

Нагадаємо, раніше Андронов запропонував Суркісу свою стратегію управління Динамо та зазначив, що Динамо в Росії популярніше за Шахтар.

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