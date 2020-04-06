Заховайло: Деякі рішення Суркіса були невдалими

Деякі рішення Суркіса були невдалими, але це не означає, що ми повинні поливати брудом головного інвестора.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Було б некоректно займатися критикою головного інвестора. Деякі рішення були невдалі з його боку. Але це не означає, що ми повинні його поливати брудом. Система поки не працює. Те, що двадцять років тому приносило результат ... На жаль настали інші часи", - зазначив Заховайло.