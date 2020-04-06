Помер колишній тренер Реала, Атлетіко і Барселони

Антин помер у віці 71 року

Джерело - ФК Атлетіко.

Колишній тренер Реала, Атлетіко і Барселони Радомир Антич помер у віці 71 року.

Про це повідомляє офіційний сайт матрацників.

Причини смерті знаменитого сербського фахівця не повідомляються.

Антич - єдиний тренер в історії, який в різний час очолював Реал, Атлетіко і Барселони. Під керівництвом сербського фахівця мадридський Атлетіко став чемпіоном Іспанії за підсумками сезону-1995/96, а також виграв Кубок країни в 1996 році. Під час ігрової кар'єри Антич виступав за такі клуби, як Партизан, Фенербахче і Сарагосу.

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