 Зінченко, Зубков і Кравець програла росіянам у шоуматчі по CS:GO | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко, Зубков і Кравець програла росіянам у шоуматчі по CS:GO

Сьогодні 19:24 866 0
Перемогу здобула команда Смолова
Зінченко, Зубков і Кравець програла росіянам у шоуматчі по CS:GO
#Зінченко

Джерело - Tribuna.com.

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, півзахисник Шахтаря  Олександр Зубков, який виступає на правах оренди за Ференцварош, захисник Леганес Василь Кравець (оренда в Луго) та інші футболісти поступилися в шоуматчі по CS:GO.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У команді разом із Зінченком, Зубковим і Кравцем грають Артем Ярмоліцька (Хімік-Арсенал) та Євген Осадчук (ОДЕСА).

Протистояли українцям нападник Сельти Федір Смолов, В'ячеслав Кротов (Уфа), Ігор Безгрошових (Чайка), Рифат Жемалетдінов (Локомотив) та Євген Марков (Рубін).

Перемогу з рахунком 2-0 (16:12 На Dust2, 16:10 На Mirage) здобула команда Смолова.

Команди грають третю гру на Inferno, але її результат не вплине на загальний рахунок.

Коментують зустріч Арсеній Ceh9 Триноженко і Олексій Yxo Малецький. Трансляція гри проходить на twitch-каналі Сені.

Раніше, Зінченко зіграв у турнірі з FIFA 20.

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