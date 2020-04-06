Зінченко, Зубков і Кравець програла росіянам у шоуматчі по CS:GO

Перемогу здобула команда Смолова

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який виступає на правах оренди за Ференцварош, захисник Леганес Василь Кравець (оренда в Луго) та інші футболісти поступилися в шоуматчі по CS:GO.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У команді разом із Зінченком, Зубковим і Кравцем грають Артем Ярмоліцька (Хімік-Арсенал) та Євген Осадчук (ОДЕСА).

Протистояли українцям нападник Сельти Федір Смолов, В'ячеслав Кротов (Уфа), Ігор Безгрошових (Чайка), Рифат Жемалетдінов (Локомотив) та Євген Марков (Рубін).

Перемогу з рахунком 2-0 (16:12 На Dust2, 16:10 На Mirage) здобула команда Смолова.

Команди грають третю гру на Inferno, але її результат не вплине на загальний рахунок.

Коментують зустріч Арсеній Ceh9 Триноженко і Олексій Yxo Малецький. Трансляція гри проходить на twitch-каналі Сені.

Раніше, Зінченко зіграв у турнірі з FIFA 20.