Зінченко зіграє проти російського нападника Сельти в CS:GO

Українець продовжує освоювати кіберспорт на карантині

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко візьме участь в шоуматчі з CS:GO.

Між собою зустрінуться дві команди українських та російських футболістів. За команду Зінченка зіграють українці Олександр Зубков (Ференцварош), Василь Кравець (Луго), Євген Осадчук (Одеса), а також росіянин Артем Ярмоліцький (Хімік-Арсенал).

За іншу команду зіграє російський нападник Сельти Федір Смолов й інші представники РПЛ.

Матч відбудеться 6 квітня о 19:00 за Києвом.

Матч прокоментують Арсеній Ceh9 Триноженко і Олексій Yxo Малецький.

Раніше, Зінченко зіграв у турнірі з FIFA 20.