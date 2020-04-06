Гравець збірної України застряг у Шотландії через пандемію коронавірусу

Швед не встиг повернутись, бо більшість аеропортів закрилися

Український хавбек шотландського Селтіка Мар'ян Швед не встиг повернутись в Україну через пандемію коронавірусу.

Про це заявив головний тренер команди Ніл Леннон.

"Дружина Шведа в Україні, так що він сам по собі. Його англійська мова не дуже хороша. Декілька хлопців взяли його під крило і наглядають за ним, щоб переконатися, що з ним все в порядку", - розповів Леннон.

Швед не брав участь у матчах Селтіка з жовтня минулого року. Після переходу в шотландський клуб українець провів на футбольному полі 43 хвилини, забивши при цьому 1 гол.

Нагадаємо, Швед може влітку залишити Селтік.

Також, Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа.