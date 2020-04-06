Морозюк: Повернусь після карантину немов напів-Халк

Український захисник Різеспора Микола Морозюк продовжує тренуватися під час карантину.

Про це розповів сам гравець.

"Як і в усьому світі зараз, атмосфера в Туреччині напружена. Я взагалі не дивлюся турецьких новин, але в місті бачу те, що з кожним днем ​​все посилюється. Ти не можеш спокійно гуляти по місту, багато закладів закриті. Виходячи з того, що я бачу в Україні, тут трошки спокійніше.

У Туреччині з першого дня було спокійно, не було якогось ажіотажу, на гречку - тим більше. Продуктів як було, так і є, всього вистачає. Кінотеатри та інші заклади для розваг тут закриті.

Я зробив собі міні-тренажерний зал і працюю за певною програмою. Через день ми працюємо в онлайн-режимі всією командою, але я працюю кожен день і індивідуально. Думаю, що після карантину вийду, немов напів-Халк. Рухи все одно не так багато, це не та робота, яку ти виконуєш на футбольному полі, але все ж, треба себе тримати в тонусі", - розповів Морозюк.