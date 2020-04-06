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Дирекція УПЛ буде керувати лігою до обрання нового президента

Сьогодні 13:58 646 0
У Томаса Грімма завершився контракт з лігою
Дирекція УПЛ буде керувати лігою до обрання нового президента
#Грімм, #УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) на чолі з виконавчим директором керуватиме організацією аж до обрання нового президента.

Про це повідомляє Sport Arena.

Сьогодні, 6 квітня, закінчується термін повноважень Томаса Грімма, а вибори нового глави, які повинні були відбутися на наступний день, перенесли у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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У статуті Прем'єр-ліги вказано, разі неможливості виконання президентом своїх обов'язків, керівництво Лігою - аж до обрання нового керівника - переходить до Дирекції УПЛ на чолі з виконавчим директором. Нагадаємо, що цей пост нині займає Євген Дикий.

Нагадаємо, вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня.

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