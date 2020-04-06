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Стали відомі збитки Реала у випадку зупинення футбольного сезону

Сьогодні 12:30 1000 0
Реал може втратити кошти через зупинення Ла-Ліги
Стали відомі збитки Реала у випадку зупинення футбольного сезону
#Реал, #Ла-Ліга

Джерело - ukrinform.ua.

Реал може втратити 70 млн євро, якщо сезон в іспанській Примері не поновиться.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

"Навіть у тому випадку, якщо Реал зіграє решту домашніх матчів на Сантьяго Бернабеу без глядачів, Реал втрачає близько 35 млн євро. Також мадридці втрачають приблизно 100 тис євро виручки на день від відвідування музею стадіону, який також зачинено через епідемію коронавірусу. Музей Сантьяго Бернабеу - третє за відвідуваністю туристичне місце у Мадриді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Роналду може повернутися до мадридського Реала.

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