Худжамов: Якщо буде така ситуація з коронавірусом як в Італії, то наша медична система просто ляже

В Україні люди, які не будуть хворіти коронавірусом, можуть не отримати медичну допомогу при серцевих нападках та інсультах.

Про це заявив колишній воротар Маріуполя Рустам Худжамов.

"У такій ситуації ми ніколи не були. Я навіть не знаю, що краще: дограти чемпіонат чи завершити турнір достроково.

Якщо у нас трапиться така ситуація, як в Італії та Іспанії, то наша медична система взагалі не витримає. Вона просто ляже!

Навіть людям, які не будуть хворіти коронавірусом, знадобиться медична допомога через серцеві напади, інсульти, інфаркти і все інше. І вони не зможуть її отримати", - зазначив Худжамов.