Чеферін: Краще грати без глядачів, ніж взагалі не грати

Футбол принесе позитивну енергію в будинки людей в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"Ми чекаємо, як буде розвиватися ситуація в світі, особливо в Європі. Безумовно, футбол без уболівальників - не те. Краще грати з уболівальниками на трибуні, ніж без них.

Однак краще грати без глядачів, ніж взагалі не грати. Це те, чого хочуть люди, це принесе позитивну енергію в їх будинки", - сказав Чеферін.