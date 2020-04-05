Власник Чайки: Через коронавірус у Росії може залишитися три клуби

Клуби російської ФНЛ не сильно постраждають від припинення сезону через пандемію коронавірусу.

Про це заявив власник Чайки Андрій Чайка.

"Чекаємо розвитку ситуації, як і всі інші. У нас все нормально, все під контролем. Хлопців відпустили до 1 травня. Сподіваємося, що сезон відновиться якомога раніше і що команда вже в травні зможе приступити до тренувань.

Два місяці вилітають у ТОП-клубів - Спартака, ЦСКА і інших. А в ФНЛ все одно ніхто нічого б не заробив. Відновиться нинішній сезон чи ні, в даному ракурсі не дуже істотно. Інше питання, що навантаження йде на бізнес. Сподіваємося, держава нам надалі допоможе, інакше може впасти взагалі все - тоді в країні залишаться три клуби. Але ми налаштовані позитивно.

Зараз навіть РФС і УЄФА не знають, як буде розвиватися ситуація. Давайте доживемо хоча б до 30 квітня. Кожен день відбуваються якісь нові події. Як і у всіх клубів, у нас є певні труднощі, але і футболісти, і адміністрація походять до ситуації, що склалася з ясною головою. Коли настане час вирішувати за контрактами, то будемо вирішувати. Поки про це не думали. Сидимо вдома, ізолювали і тренуємося на місцях. Сподіваюся, з гравцями завжди знайдемо компроміс, щоб домовитися", - сказав Чайка.