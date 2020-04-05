Гравець Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Інтера Алексіс Санчес повернеться в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє FCInterNews.

Важливо: Ярмоленко може повернутися до Динамо

За версією джерела, боси "молотків" вже зробили привабливу пропозицію Манчестер Юнайтед, якому і належить 31-річний чилієць.

Повідомляється, що трансфер може відбутися влітку.

Санчес належить МЮ і влітку 2019 го був відправлений в оренду в Інтер, де не зміг закріпитися в основному складі переважно через часті травм.

Відзначимо, що Санчес не повинен стати конкурентом Андрію Ярмоленку, адже рідна позиція чилійця - протилежний, лівий фланг атаки.