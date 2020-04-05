Трамп: Я хочу, щоб уболівальники повернулися на стадіони

Джерело - Чемпіон.

Президент США провів віртуальну зустріч з керівниками 12 провідних спортивних ліг Північної Америки.

Зустріч Трампа та спортивних ТОП-менеджерів США та Канади відбувалась у форматі відеоконференції.

В обговоренні брали участь, зокрема, керівники НБА, НХЛ, НФЛ, UFC, MLB, MLS, WWE Wrestling, PGA Tour, IndyCar, повідомляє Associated Press.

Очікувалось, на ній буде прийнято рішення про те, що турніри, які наразі призупинено через пандемію SARS-CoV-2, не будуть дограватись.

Втім, сталося інше - вірніше сказати, нічого не сталось, адже президент США та спортивні боси домовились тримати руку на пульсі й думати далі.

"Я хочу, щоб уболівальники повернулися на стадіони, - сказав Трамп на брифінгу після конференції. - І це станеться, коли ми будемо готові. Настільки швидко, наскільки це можливо. І вболівальники хочуть того ж, вони хочуть дивитися баскетбол, бейсбол, футбол, хокей".

Як зазначає джерело Associated Press, Трамп в бесіді з комісарами ліг висловив надію на те, що його улюблена НФЛ почне сезон вчасно - 10 вересня. Повідомляється, що в ході конференції ряд функціонерів, в тому числі глава НБА Адам Сільвер, заявили, що розглядають численні сценарії можливого відновлення сезону. Підкреслювалося, що всі ці плани будуть узгоджуватися з національними органами охорони здоров’я.

Нагадаємо, наразі усі спортивні змагання в США, де вирує пандемія коронавірусу, призупинені, власники клубів втрачають мільярди, але це ніщо у порівнянні з 300 000 випадків та захворювання та понад 8000 смертей.