Караваєв: Ніяких натяків і розмов про скорочення зарплати в Динамо взагалі не було

Гравці Динамо готові підтримати клуб під час кризи.

Про це розповів захисник Олександр Караваєв.

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"Ніяких натяків і розмов про скорочення зарплати в Динамо взагалі не було. Може нам скажуть про це потім, коли пройде місяць або два, що в зв'язку з такою ситуацією будуть прийняті такі заходи. Якщо так трапиться, то думаю, що у нас не буде ніяких проблем, і ми знайдемо якийсь компроміс, спільну мову, і підтримаємо клуб",- сказав Караваєв.