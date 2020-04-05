 Арум: Бійцям з UFC практично нічого не платять | Футбол | Champion.com.ua
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Арум: Бійцям з UFC практично нічого не платять

Сьогодні 09:48 720 0
Арум: Бійцям з UFC практично нічого не платять
#Арум

Джерело - Чемпіон.

Професійні боксери отримують набагато більші гонорари, ніж бійці UFC.

Так стверджує глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Хлопцям з UFC практично нічого не платять. Вони б'ються там, де їм скажуть. UFC встановлює їм гонорари, а якщо їм щось не подобається, вони можуть тільки звільнитися.

У боксі ж дуже велика конкуренція і ми просуваємо їх в цих умовах. Бійці можуть отримати з цього вигоду і отримати винагороду набагато, набагато більшу ніж суми, які отримують бійці UFC. Тому що там монополія", - сказав Арум.

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