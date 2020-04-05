Арум: Бійцям з UFC практично нічого не платять

Професійні боксери отримують набагато більші гонорари, ніж бійці UFC.

Так стверджує глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Хлопцям з UFC практично нічого не платять. Вони б'ються там, де їм скажуть. UFC встановлює їм гонорари, а якщо їм щось не подобається, вони можуть тільки звільнитися.

У боксі ж дуже велика конкуренція і ми просуваємо їх в цих умовах. Бійці можуть отримати з цього вигоду і отримати винагороду набагато, набагато більшу ніж суми, які отримують бійці UFC. Тому що там монополія", - сказав Арум.