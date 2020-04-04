У корейському клубі Пхохан Стілерс набагато кращі фінансові умови ніж у київському Динамо.

Про це розповів колишній гравець обох клубів Сергій Коновалов.

"У фінансовому плані умови були кращі, ніж у Динамо. Я фінансово став незалежний, підписав хороший контракт. Корейці настільки порядні, що готові були бути нянькою. Нація дуже привітна, і вони робили все, щоб я і моя сім'я відчував себе комфортно", - сказав Коновалов.