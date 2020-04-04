Ситуація в австралійському Сіднеї набагато м'якіша за карантин в сербському Белграді.

Про це розповів колишній гравець Динамо Мілош Нінкович.

"У нас все добре, всі живі-здорові. Разом з сім'єю перебуваю в Сіднеї. Вважаю, тут ситуація з карантином краще, ніж деінде. Наприклад, в Белграді все закрито, а тут поки дозволяється виходити на прогулянки і ходити в ресторани або замовляти якісь страви", - сказав Нінкович.