Український нападник бельгійського Гента Роман Яремчук самостійно готується до відновлення тренувань в команді.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У Яремчука в Генті все гаразд, він вже практично повністю відновився. Він щодня тренується на базі клубу. Якби зараз була робота в загальній групі, то він вже був би там. Яремчук на даному етапі готується самостійно, так само як і інші. У них розроблений свій графік тренувань групами", - сказав Циганик.