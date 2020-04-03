Циганик назвав суму трансферу Гуцуляка до Десни

Львівські Карпати продали хавбека Олексія Гуцуляка в Десну приблизно за 300 тисяч євро.

Про це заявив журналіст і ведучий Профутбол Ігор Циганик

"За моєю інформацією, це близько 300 тисяч євро. Скажімо так, від 200 до 300 тисяч євро. Також Карпати отримувати відсоток від подальшого продажу Гуцуляка.

Саме за ці гроші, які отримали взимку після продажу лідерів команди, "Карпати" і живуть останні місяці", - сказав Циганик.