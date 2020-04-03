 Динамо переграло Торпедо у 3 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо переграло Торпедо у 3 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 20:53 62 0
Господарі ще у першому таймі забили два голи
Динамо переграло Торпедо у 3 турі чемпіонату Білорусі
#Динамо, #Торпедо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 квітня, у третьому турі чемпіонату Білорусі мінське Динамо зустрічалося з Торпедо-БеЛАЗ.

У першому таймі матчу мінське Динамо забило два голи у ворота гостей. 

У складі Динамо українець Артем Сухоцький вийшов з перших хвилин і відіграв всю гру. У складі гостей Дмитро Юсов теж відіграв увесь матч  А от голкіпер Родіон Сямук увесь матч провів на лаві запасних. 

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
3 тур, 3 квітня

Динамо (Мінськ) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Климович, 2:0 - 43 Бручич

Раніше, Городея на виїзді перемогла Білшину.

Нагадаємо, матч чемпіонату Білорусі перенесено через пандемію коронавірусу.

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