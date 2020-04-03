Шкіль назвав двох стовпів українського патріотичного спортивного світу

У спілкуванні з Олегом Лужним виникає відчуття, що це людина керівної посади.

Про це заявив колишній народний депутат України Андрій Шкіль.

"А кого б я поставив на один рівень із Лужним? З тренерів - ще можна подумати. А от з футболістів… Із покоління Лужного - точно нікого.

Із тренерів, мабуть, Маркевича назвете? Ну звичайно (Усміхається). Мирон Богданович - це людина, яку я глибоко поважаю. Ось це - тренер в усіх розуміннях! Коли бачиш Маркевича, одразу усвідомлюєш, що його потрібно слухати. До речі, Лужний - природжений капітан. У нього це вроджена риса. У спілкуванні з ним виникає відчуття, що це людина керівної посади. А Маркевич - природжений тренер. Це два "стовпи" українського патріотичного спортивного світу.", - зазначив Шкіль.