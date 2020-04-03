Колишній нардеп України: Можливо Лужний і Шевченко доживуть до часу, коли про них зніматимуть фільми

Україна не цінує своїх заслужених людей.

Про це заявив колишній народний депутат України Андрій Шкіль.

"Шкода, що сама Україна не цінує своїх заслужених людей. Можливо, з часом ситуація зміниться. Я вже не кажу про Лужного, от скільки фільмів знято про Степана Хмару? Жодного. Потрібно, щоб людина померла, тоді почнуть щось думати. Набагато важливіше спілкуватися ще з живими і передати їхні думки та емоції. Те саме - покійний Левко Лук’яненко. Скільки є фільмів про Лужного чи того ж Шевченка? Я маю з чим порівняти. Французи зняли про перемогу своєї збірної на чемпіонаті світу в Росії - неймовірно якісний фільм! Плюс - окремий фільм про тренера Дешама.

Лужний заслуговує мати такий документ. Його постать - мальовнича картина людських устремлінь. Любов до футболу, ставлення до ремесла і професіоналізм винесли його на вершину. Шкода… Ну але не будемо забігати наперед. Можливо, Олег та Андрій таки доживуть до часу, коли про них зніматимуть", - зазначив Шкіль.