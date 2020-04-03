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Від коронавірусу помер видатний французький футболіст

Сьогодні 18:25 1761 0
У віці 89 років помер Совінські
Від коронавірусу помер видатний французький футболіст
#Ланс

Джерело - Главком.

2 квітня помер ексворотар та тренер французького футбольного клубу Ланс Арнольд Совінські. 

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Йому було 89 років. Раніше він здав позитивний тест на коронавірус SARS-CoV-2.

Совінські народився у родині польських емігрантів-шахтарів, що осіли на півночі Франції після Першої світової війни.

Арнольд Совінські 1952 по 1966 роки зіграв кілька сотень матчів за Ланс. Після завершення кар'єри він працював тренером клубу.

Під його керівництвом команда вигравала другий дивізіон в 1973 році і ставала віцечемпіоном Франції в 1977 році. 

Нагадаємо, від коронавірусу помер колишній президент Марселя.

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