Білоруський журналіст - федерації: Що ви схавались у бульбу?

У ситуації, коли в Білорусі зростає число жертв і інфікованих коронавірусом, продовження чемпіонату країни з футболу виглядає як мінімум безвідповідальним кроком.

Про це заявив білоруський журналіст Борис Тасман.

"У ситуації, коли в Білорусі зростає число жертв і інфікованих коронавірусом, продовження чемпіонату країни з футболу виглядає як мінімум безвідповідальним і дрімучо печерним. Зайве нагадувати, що в Європі призупинені всі футбольні турніри - від континентальних до національних, навіть ювілейний чемпіонат континенту і Олімпійські ігри перенесені на рік. Для керівництва АБФФ як і раніше нічого не відбувається"?

Звертаюся до керівництва АБФФ, щоб дізнатися вашу думку з названою приводу. Ви відчуваєте свою відповідальність перед сотнями футболістів, десятками тисяч уболівальників і просто перед співгромадянами? Чи розумієте що матчі чемпіонату сприяють поширенню смертельно небезпечної інфекції?

Ігор Ковалевич, головний тренер Німану, єдиний, хто чітко і ясно, по-чоловічому, заявив свою позицію. Він і на футбольному полі був справжнім мужиком. А ви що схавались у бульбу? Для чого вас обрали? Які питання ви вирішуєте? Що для вас важливіше за життя і здоров'я білорусів? Гроші за контракти, отримані від телеканалів 11 країн за трансляції нашого чемпіонату?

Ми, журналісти, вболівальники, і всі, хто хоч якось причетний до футболу, чекаємо вашої відповіді. В цьому випадку вам не вдасться відмовчатися, бо зараз мовчання - діяльне", - сказав Тасман.