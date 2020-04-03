Барселона зіграє у провінції, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу

Джерело - ukrinform.ua.
Барселона зіграє благодійний матч проти команди каталонської Прімери Ігуалада.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Мер Ігуалади Марк Кастельс оголосив, що місцева футбольна команда проведе благодійний матч з Барселоною з метою збору коштів на боротьбу з коронавірусом. Зустріч відбудеться на муніципальному стадіоні Les Comes одразу, як тільки скасують надзвичайну ситуацію в країні.
Нагадаємо, Барселона знайшла заміну Альбі.
Також, Барселона влітку підпише чотирьох новачків.