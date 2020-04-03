Барселона зіграє у провінції, яка найбільше постраждала від пандемії коронавірусу

Барселона зіграє благодійний матч

Барселона зіграє благодійний матч проти команди каталонської Прімери Ігуалада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мер Ігуалади Марк Кастельс оголосив, що місцева футбольна команда проведе благодійний матч з Барселоною з метою збору коштів на боротьбу з коронавірусом. Зустріч відбудеться на муніципальному стадіоні Les Comes одразу, як тільки скасують надзвичайну ситуацію в країні.

Нагадаємо, Барселона знайшла заміну Альбі.

Також, Барселона влітку підпише чотирьох новачків.