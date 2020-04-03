Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці

Джерело - glavcom.ua.
Поліція Парагваю розшукує жінку, через яку Роналдінью в'їхав в країну за підробленими документами і опинився у в’язниці.
Про це повідомляє La Nacion.
Роналдінью їхав в Парагвай, щоб провести благодійну кампанію спільно з фондом Fundación Fraternidad Angelical, який обіцяє безкоштовну медичну допомогу бідним дітям.
Важливо: Роналдінью виграв тюремний футбольний турнір
На допиті футболіст і його брат вказали саме на представників фонду: ті нібито запросили їх в Парагвай і передали фальшиві документи - адже справжній закордонний паспорт футбольної легенди конфіскований за несплату податків.
Наразі власника фонду заарештували заочно, однак не можуть її розшукати.
Нагадаємо, Роналдінью без розмаху відсвяткував день народження у в'язниці.