 Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці | Футбол | Champion.com.ua
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Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці

Сьогодні 11:55 651 0
Роналдінью може виїхати з Парагваю
Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці
#Роналдінью

Джерело - glavcom.ua.

Поліція Парагваю розшукує жінку, через яку Роналдінью в'їхав в країну за підробленими документами і опинився у в’язниці.

Про це повідомляє La Nacion.

Роналдінью їхав в Парагвай, щоб провести благодійну кампанію спільно з фондом Fundación Fraternidad Angelical, який обіцяє безкоштовну медичну допомогу бідним дітям.

Важливо: Роналдінью виграв тюремний футбольний турнір

На допиті футболіст і його брат вказали саме на представників фонду: ті нібито запросили їх в Парагвай і передали фальшиві документи - адже справжній закордонний паспорт футбольної легенди конфіскований за несплату податків.

Наразі власника фонду заарештували заочно, однак не можуть її розшукати.

Нагадаємо, Роналдінью без розмаху відсвяткував день народження у в'язниці.

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