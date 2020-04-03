Роналдінью має шанс достроково вийти із в’язниці

Роналдінью може виїхати з Парагваю

Поліція Парагваю розшукує жінку, через яку Роналдінью в'їхав в країну за підробленими документами і опинився у в’язниці.

Про це повідомляє La Nacion.

Роналдінью їхав в Парагвай, щоб провести благодійну кампанію спільно з фондом Fundación Fraternidad Angelical, який обіцяє безкоштовну медичну допомогу бідним дітям.

Важливо: Роналдінью виграв тюремний футбольний турнір

На допиті футболіст і його брат вказали саме на представників фонду: ті нібито запросили їх в Парагвай і передали фальшиві документи - адже справжній закордонний паспорт футбольної легенди конфіскований за несплату податків.

Наразі власника фонду заарештували заочно, однак не можуть її розшукати.

Нагадаємо, Роналдінью без розмаху відсвяткував день народження у в'язниці.