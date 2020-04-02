Джерело - Чемпіон.
3-5 квітня відбудуться матчі третього туру чемпіонату Білорусі з футболу.
У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 22 українці:
Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський
Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног
Іслоч: Олександр Папуш
Німан: Володимир Коваль
Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов
Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар
ФК Білшина: Михайло Писко
ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук
ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін
ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко
Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов, Родіон Сямук
Розклад матчів 3-го туру:
3 квітня, п'ятниця
17:00. Білшина (Бобруйськ) - ФК Городея
19:00. Динамо (Мінськ) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно)
4 квітня, субота
15:30. Шахтар (Солігорськ) - Німан (Гродно)
17:30. БАТЕ (Борисов) - Рух (Брест)
19:30. Динамо (Брест) - Славія-Мозир (Мозир)
5 квітня, неділя
14:00. Енергетик-БДУ - ФК Мінськ
16:00. ФК Вітебськ - ФК Смолевичі
18:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - ФК Слуцьк
В Україні FootballHub в прямому ефірі покаже чотири матчі туру:
Раніше, уболівальники в Білорусі відмовляються відвідувати матчі через коронавірусу.
Нагадаємо, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.