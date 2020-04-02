Звітний тур стартує матчем у Бобруйську

Джерело - Чемпіон.

3-5 квітня відбудуться матчі третього туру чемпіонату Білорусі з футболу.

У 11 командах з 16-ти виступають українці. У Вищій лізі грає 22 українці:

Динамо (Брест): Євген Хачеріді, Олександр Нойок, Артем Мілевський

Динамо (Мінськ): Артем Сухоцький, Дмитро Білоног

Іслоч: Олександр Папуш

Німан: Володимир Коваль

Рух: Олексій Ковтун, Олександр Мігунов

Славія-Мозир: Юрій Пантя, Максим Слюсар

ФК Білшина: Михайло Писко

ФК Вітебськ: Олег Карамушка, Максим Каленчук

ФК Мінськ: Дмитро Рижук, Євгеній Чаговець, Олександр Васильєв, Владислав Насібулін

ФК Слуцьк: Сергій Чеботаєв, Юрій Тетеренко

Торпедо-БеЛАЗ: Дмитро Юсов, Родіон Сямук

Розклад матчів 3-го туру:

3 квітня, п'ятниця

17:00. Білшина (Бобруйськ) - ФК Городея

19:00. Динамо (Мінськ) - Торпедо-БеЛАЗ (Жодіно)

4 квітня, субота

15:30. Шахтар (Солігорськ) - Німан (Гродно)

17:30. БАТЕ (Борисов) - Рух (Брест)

19:30. Динамо (Брест) - Славія-Мозир (Мозир)

5 квітня, неділя

14:00. Енергетик-БДУ - ФК Мінськ

16:00. ФК Вітебськ - ФК Смолевичі

18:00. Іслоч (Тарасово, Мінська область) - ФК Слуцьк

В Україні FootballHub в прямому ефірі покаже чотири матчі туру:

Раніше, уболівальники в Білорусі відмовляються відвідувати матчі через коронавірусу.

Нагадаємо, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.