Поворознюк: Павелко - не дурна людина, а ось з його оточенням крутяться закулісні каламбури

Нині в Україні від президентів футбольних клубів абсолютно нічого не залежить.

Про це заявив президент петрівського клубу Олександр Поворознюк.

"Ми живемо в Україні, де від нас, навіть президентів футбольних клубів, абсолютно нічого не залежить. Я хотів би, щоб це залишилося на совісті Андрія Павелко і його компанії.

Андрій Васильович - зовсім не дурна людина, він знає, як правильно вчинити і зробити. А ось з його оточенням крутяться закулісні каламбури, але прийде час і він наведе порядок.

Ми будемо виконувати таке рішення, яке вони приймуть. Залишається тільки чекати", - сказав Поворознюк.