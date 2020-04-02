Поворознюк: Павелко - не дурна людина, а ось з його оточенням крутяться закулісні каламбури

Джерело - Динамоманія.
Нині в Україні від президентів футбольних клубів абсолютно нічого не залежить.
Про це заявив президент петрівського клубу Олександр Поворознюк.
"Ми живемо в Україні, де від нас, навіть президентів футбольних клубів, абсолютно нічого не залежить. Я хотів би, щоб це залишилося на совісті Андрія Павелко і його компанії.
Андрій Васильович - зовсім не дурна людина, він знає, як правильно вчинити і зробити. А ось з його оточенням крутяться закулісні каламбури, але прийде час і він наведе порядок.
Ми будемо виконувати таке рішення, яке вони приймуть. Залишається тільки чекати", - сказав Поворознюк.
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Нагадаємо, Інгулець визначився зі стадіоном для участі в УПЛ.