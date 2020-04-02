Зарплата зменшиться на 70%

Гравці та тренерський штаб мадридського Атлетіко погодилися скоротити зарплату на час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Таким чином, оклад футболістів і тренерів першої, другої та жіночої команд Атлетіко зменшиться на 70%. Це, своєю чергою, дозволить збільшити виплати 430 працівникам клубу.

Раніше подібне сталося в Барселоні. Футболісти синьо-гранатових також добровільно пішли на зниження зарплат, завдяки чому оклад співробітників клубу залишився незмінним.