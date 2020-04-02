Алієв: Піднімав руку на колишню дружину. Чому ні?

Експівзахисник київського Динамо Олександр Алієв бив свою колишню дружину Тетяну.

Про це заявив сам Алієв.

"Підіймав руку, чому ні? Піднімав на свою колишню дружину. Це було після скандалу в будинку. Я ніколи не приходив додому і не влаштовував скандал сам. Краще розібратися, поговорити, щоб це не виходило з хати. Але вона лізла до мене і кігтями дряпала обличчя, а на наступний день мені їхати на базу. Я заробляю гроші і приношу доход додому.

Я приїжджаю на базу, а пацани бачать, що у мене обличчя подряпане. Навіщо лізти своїми руками? Не я приходив додому і піднімав руку. Це було, коли вона починала скандал.

Кожен же може розслабитися, посидіти десь, просто відпочити. Але коли ти приходиш на тренування з роздряпавши шиєю і особою, пацани ж мене труять. Навіщо мені це треба? Хоча вона прекрасно розуміла, куди я йду, що у мене тренування. Я міг просто ляпас дати, ляща, не більше. Я ніколи не починав першим. Більше ні на кого я руку не піднімав. Я її бив після того, як вона починала мене дряпати", - заявив Алієв.