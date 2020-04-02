Експерт: Не виключаю, що наступний сезон буде скасований або обрізаний

Столярчук поділився думками про дилему, створену пандемією коронавірусу

І з боку спонсорства, і з боку спортивного принципу потрібно дограти цей футбольний чемпіонат.

Про це заявив коментатор і експерт каналів Футбол 1/2/3 Андрій Столярчук.

"Головне питання - як почати новий сезон, не догравши цей? Хто буде виступати в єврокубках? Хто буде виступати в якій лізі? У всіх чемпіонатах пройдено близько 75-80% дистанції. І з боку спонсорства, і з боку спортивного принципу потрібно дограти цей чемпіонат. Залишається питання - коли дограти? Можливо, буде й хорошим варіантом дограти в Туреччині. Я взагалі не виключаю, що наступний сезон буде взагалі скасований або обрізаний по мінімуму. Дограти цей сезон, зіграти якось наступний і встигнути до фінальної частини Євро-2021", - заявив Андрій Столярчук.

Раніше, Худжамов запропонував залишити 23 тури в УПЛ.