Джерело - sfc-slutsk.by.
Клуб білоруської Вищої ліги Слуцьк розпочав процедуру краудфандингу, в якому можуть взяти участь уболівальники з усього світу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"У ситуації, що склалася клубом прийнято рішення про початок процедури краудфандингу, в якому можуть взяти участь уболівальники з усього світу.
Від сьогодні кожен з вас зможе внести свій внесок в розвиток футболу в Слуцьку.
Ми відкрили благодійні рахунки в чотирьох валютах: білоруських і російських рублях, доларах США і євро. Ми розраховуємо, що ваші кошти допоможуть клубу пережити тимчасові труднощі і рухатися далі.
Керівництво клубу ні в якому разі не знімає з себе зобов'язань з пошуку та залучення спонсорів та продовжує активно займатися цим питанням.
Клуб обіцяє відправити кожному вболівальнику, який зробить пожертву на суму від 20 BYN (10 USD / EUR), подарунок з наявної в наявності атрибутики (від автограф-карти до сувенірної футболки з автографами футболістів) в залежності від суми.
Щотижня ми будемо звітувати про хід краудфандингу і називати імена тих, хто нам допоміг.
На жаль, через епідемію коронавірусу ми не можемо відправити подарунки по всьому світу. Ось актуальний на сьогодні список країн, куди може бути відправлена атрибутика: Вірменія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Ізраїль, Китай, Литва, Нідерланди, Польща, Росія, Туреччина, Фінляндія, Чехія, Швеція, Естонія.
У міру стабілізації ситуації з пандемією список країн буде розширюватися. Адміністрація клубу в обов'язковому порядку вишле атрибутику, коли з'явиться така можливість.
Разом до нових перемог! We love our Slutsk! " - йдеться в повідомленні клубу.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.