 Білоруський клуб оголосив про збір коштів з усього світу через краудфандинг | Футбол | Champion.com.ua
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Білоруський клуб оголосив про збір коштів через краудфандинг

Сьогодні 19:55 2177 0
Слуцьк потребує додаткових коштів
Білоруський клуб оголосив про збір коштів через краудфандинг
#Слуцьк

Джерело - sfc-slutsk.by.

Клуб білоруської Вищої ліги Слуцьк розпочав процедуру краудфандингу, в якому можуть взяти участь уболівальники з усього світу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"У ситуації, що склалася клубом прийнято рішення про початок процедури краудфандингу, в якому можуть взяти участь уболівальники з усього світу.

Від сьогодні кожен з вас зможе внести свій внесок в розвиток футболу в Слуцьку.

Ми відкрили благодійні рахунки в чотирьох валютах: білоруських і російських рублях, доларах США і євро. Ми розраховуємо, що ваші кошти допоможуть клубу пережити тимчасові труднощі і рухатися далі.

Керівництво клубу ні в якому разі не знімає з себе зобов'язань з пошуку та залучення спонсорів та продовжує активно займатися цим питанням.

Клуб обіцяє відправити кожному вболівальнику, який зробить пожертву на суму від 20 BYN (10 USD / EUR), подарунок з наявної в наявності атрибутики (від автограф-карти до сувенірної футболки з автографами футболістів) в залежності від суми.

Щотижня ми будемо звітувати про хід краудфандингу і називати імена тих, хто нам допоміг.

На жаль, через епідемію коронавірусу ми не можемо відправити подарунки по всьому світу. Ось актуальний на сьогодні список країн, куди може бути відправлена ​​атрибутика: Вірменія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Ізраїль, Китай, Литва, Нідерланди, Польща, Росія, Туреччина, Фінляндія, Чехія, Швеція, Естонія.

У міру стабілізації ситуації з пандемією список країн буде розширюватися. Адміністрація клубу в обов'язковому порядку вишле атрибутику, коли з'явиться така можливість.

Разом до нових перемог! We love our Slutsk! " - йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.

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