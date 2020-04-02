Метревелі: Жодна людина з народу не готова виділити й 100 гривень на фінансування Карпат

За результати Карпат у першу чергу несе відповідальність менеджмент і президент клубу.

Про це заявив експерт Михайло Метревелі.

"За результати Карпат, на мій суб'єктивний погляд, в першу чергу несе відповідальність менеджмент і президент клубу. У другу чергу це вболівальники та фанати, а вже після цього тренер і гравці. Якщо у клубу є справжні та віддані вболівальники, то їх повинні обов'язково почути. Фанати повинні не на трибунах спалювати крісла і виносити мозок головному тренеру. Потрібно збиратися, йти до офісу клубу і вимагати від менеджменту звіти, вибудовувати нові стратегії.

Всі хочуть зробити Карпати народним клубом, але, на мій погляд, це виключено. У даній ситуації жодна людина з народу не готова виділити й 100 гривень на фінансування клубу", - зазначив Метревелі.