 Алієв: З моїм досвідом можу очолити київське Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Алієв: З моїм досвідом можу очолити київське Динамо

Сьогодні 17:24 1996 1
Екс-півзахисник київського клубу хоче завжди бути на перших ролях
Алієв: З моїм досвідом можу очолити київське Динамо
#Алієв

Джерело - Кент.

Експівзахисник київського Динамо Олександр Алієв готовий очолити столичний клуб.

Про це заявив сам Алієв.

"В першу чергу, потрібно спочатку здати на ліцензію. А потім вже видно буде, що і як. Я б із задоволенням очолив Динамо, чому б і ні. З Суркісом чи ні, буде видно. Але потрібно починати з маленького. Дітей тренувати не піду, але молодь U-19, U-21 можна.

З моїм досвідом, тому, що я у футболі дуже давно, я можу чогось навчити. Але якщо чоловіку 19 років, він вже повинен грати професійно, а я повинен підказати, а на футбольному полі вже вони працюють. Подивимося, життя покаже. Чому я повинен бути на других ролях? Завжди тільки на перших", - заявив Алієв.

Раніше Несмачний пожартував, що в Алієва на Оболоні немає коронавірусу та розповів як Суркіс заблокував його трансфер у Блекберн.

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