Алієв: З моїм досвідом можу очолити київське Динамо

Експівзахисник київського Динамо Олександр Алієв готовий очолити столичний клуб.

Про це заявив сам Алієв.

"В першу чергу, потрібно спочатку здати на ліцензію. А потім вже видно буде, що і як. Я б із задоволенням очолив Динамо, чому б і ні. З Суркісом чи ні, буде видно. Але потрібно починати з маленького. Дітей тренувати не піду, але молодь U-19, U-21 можна.

З моїм досвідом, тому, що я у футболі дуже давно, я можу чогось навчити. Але якщо чоловіку 19 років, він вже повинен грати професійно, а я повинен підказати, а на футбольному полі вже вони працюють. Подивимося, життя покаже. Чому я повинен бути на других ролях? Завжди тільки на перших", - заявив Алієв.