Поворознюк: Запросити Неймара? Мені більше подобається Роналду

Керівництво клубу Інгулець все робить, щоб ми колись зіграли з Реалом на домашньому стадіоні.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Запросити Неймара? Це трохи смішно. Ми ще про це не думаємо. Чому Неймар? Мені більше подобається Роналду. Якщо людина не планує, як так можна жити? Всі сміялися, що Поворознюк сказав, що він колись зіграє на своєму стадіоні з Реалом. Нехай сміються, а у мене така мрія є. Повірте, скільки у мене буде життєвого шляху, стільки буду до цієї мети йти. Буду робити все, щоб ми колись зіграли з Реалом на стадіоні Інгулець. Неймар чи ні, але я думаю, що тут буде Роналду", - сказав Поворознюк.