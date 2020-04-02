Джерело - sportarena.com.
В українській Прем’єр-лізі необхідно впровадити ліміт легіонерів.
Про це розповів віцепрезидент Карпат Ростислав Ящишин.
"На зустрічі клубів УПЛ запропонував би переглянути частково регламент, зокрема - питання легіонерів.
З огляду на тенденцію щодо зменшення зарплатних відомостей в футбольному світі, можливо, є сенс ввести правило вихованців - зробити більш жорстким ліміт на легіонерів, ввести більше вихованців.
Хоча я теж розумію, що будуть незадоволені гранди, молоді клуби, академії та школи яких поки не можуть випускати велику кількість якісних молодих виконавців", - розповів Ящишин.
Нагадаємо, Карпати не будуть викупляти Назарину.