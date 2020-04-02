В українській Прем’єр-лізі необхідно впровадити ліміт легіонерів.

Про це розповів віцепрезидент Карпат Ростислав Ящишин.

"На зустрічі клубів УПЛ запропонував би переглянути частково регламент, зокрема - питання легіонерів.

З огляду на тенденцію щодо зменшення зарплатних відомостей в футбольному світі, можливо, є сенс ввести правило вихованців - зробити більш жорстким ліміт на легіонерів, ввести більше вихованців.

Хоча я теж розумію, що будуть незадоволені гранди, молоді клуби, академії та школи яких поки не можуть випускати велику кількість якісних молодих виконавців", - розповів Ящишин.