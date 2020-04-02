Несмачний: У Лобановського була ефективність, а в Газаєва - бузглузда біготня

У Валерія Лобановського тренування та фізічні навантаження були набагато ефектиівнішими ніж у Валерія Газаєва.

Про це розповів ексфутболіст Динамо Андрій Несмачний, який пограв під керівництвом обох вищезгаданих спеціалістів, у програмі Бомбардир.

"Якщо говорити про ефективність то в Лобана вона була набагато вищою. У Газаєва була безглузда біготня, яка не несла в собі ніякої ідеї та сенсу. До футболу це взагалі ніяк не відноситься: після гри, до гри - бігаємо, бігаємо...Правильно Саня (Алієв - ред.) сказав, що тренування у Газаєва - це маячня. Тим більше скільки часу пройшло. 21 сторіччя - команди використовують сучасні технології, нові методики, а Газаєв тренував на Радянському багажу", - заявив Несмачний.