Гравці Інгульця запропонували клубу зменшити їх зарплати на час карантину через коронавірус і отримали відмову.

Про це заявив капітан команди Владислав Лупашко.

"Дивимося, яка ситуація зараз в країні, в футболі зокрема. Ми це все розуміємо. Обговорили з хлопцями в клубі, що і як робити, були готові піти на поступки в фінансовому плані, але Олександр Григорович висловив зовсім іншу позицію.

Думаю, він сам її озвучить. Але хотілося б просто сказати від усього колективу, всіх наших сімей дуже дякуємо вам, Олександре Григоровичу. Ми з вами", - заявив Лупашко.