Гравець Динамо закликав призупинити чемпіонат Білорусі: Я розірву контракт

Півзахисник мінського Динамо Данило Соуза обурений, що чемпіонат Білорусі досі не припинений через пандемію коронавірусу.

Про це заявив сам футболіст.

"Ми у шоці. Клуб отримав лист від ФІФА з закликом зупинити гри, але тут ніхто не звертає увагу.

Як не думати про те, що відбувається кожен день? Про це забуваєш тільки під час тренувань. Продовжувати чемпіонат - безумство. Коли сезон призупинять, відразу розірву контракт", - заявив Соуза.