Гравець Динамо закликав призупинити чемпіонат Білорусі: Я розірву контракт

Джерело - Gazet van Antwerpen.
Півзахисник мінського Динамо Данило Соуза обурений, що чемпіонат Білорусі досі не припинений через пандемію коронавірусу.
Про це заявив сам футболіст.
"Ми у шоці. Клуб отримав лист від ФІФА з закликом зупинити гри, але тут ніхто не звертає увагу.
Як не думати про те, що відбувається кожен день? Про це забуваєш тільки під час тренувань. Продовжувати чемпіонат - безумство. Коли сезон призупинять, відразу розірву контракт", - заявив Соуза.
Соуза у свій час виступав у складі донецького Металурга і Дніпра.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.