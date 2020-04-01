УЄФА назвала свій головний пріоритет у ситуації з пандемією коронавірусу

Догравання національних чемпіонатів є головним пріоритетом

УЄФА провела відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій, на якій обговорювалась інформація про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє sport.ua.

На зустрічі розглядалося кілька варіантів, при яких може бути дограний футбольний сезон 2019/20.

В УЄФА поки що немає чіткого уявлення про те, коли футбольний сезон може поновитися. Професійний футбол в Європі в цей час призупинено, принаймні, до кінця квітня. Число підтверджених випадків COVID-19 продовжує щодня зростати. Контракти гравців, літнє трансферне вікно і майбутнє європейських змагань також були в порядку денному зустрічі.

На відеоконференції УЄФА були узгоджені наступні рішення:

Догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи переноситься на липень та серпень.

Всі товариські матчі національних збірних в червні будуть скасовані.

Матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи переносяться на вересень.

Догравання національних чемпіонатів є головним пріоритетом.

Наступний футбольний сезон у Європі може розпочатися у вересні або жовтні.

Ці рішення збільшують плутанину в європейському календарі, оскільки старт нового футбольного сезону доведеться зсунути. Однак, схоже, що всі учасники конференції мають намір відновити та завершити поточний сезон.

Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.