Бабич назвав причину, по якій Худжамов залишив Маріуполь

Багаторічний воротар клубу Маріуполь Рустам Худжамов має намір завершити професійну кар'єру.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Бабич.

"Сторони знайшли компроміс і домовилися про розрив контракту. Зараз він займається сім'єю і своїм брендом.

Причина звільнення - тільки травма. Він зі мною розмовляв на цю тему. Очі не горять і розуміє, що вік вже. Травма серйозна, в коліні стерся хрящ. Щоб відновити і продовжити кар'єру, потрібно імплантувати імплант. Це дорога операція, то ж саме і відновлення. І немає гарантії, що це допомогло б.

Він планує завершити кар'єру. Буде займатися брендом, наскільки дозволить здоров'я", - зазначив Бабич.